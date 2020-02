Slachtoffer breekt arm bij poging straatroof

In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 februari rond 04.15 uur proberen twee jonge mannen en man op een step te overvallen aan de Leusderweg in Amersfoort. Daarbij krijgt het slachtoffer een zet en breekt hij zijn arm bij zijn val. Vervolgens willen de daders hem van zijn geld beroven en slaan ze het slachtoffer. Als er een taxichauffeur langsrijdt, gaan de straatrovers er vandoor.

Wie heeft in de nacht van 7 op 8 januari twee verdachte mannen gezien onder de overkapping van de school aan de Leusderweg? Misschien heeft u gezien hoe de daders vluchtten richting het Juliana van Stolbergpark. Of heeft u iets gehoord over deze overval. Meld het bij de politie via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).