Straatroof Amersfoort

Op dinsdagavond 07 januari rond 18.00 uur fietst een 15-jarige jongen uit Amersfoort over het Meerkoetpad in Amersfoort. Daar wordt hij door twee jongens tot stoppen gedwongen, met een steekwapen bedreigd en van zijn rugzak beroofd.

Wie weet wie deze straatrovers zijn? Neem contact op via 0900-8844 en 0800-7000 (anoniem), of via onderstaand tipformulier.

Omschrijving

Op dinsdagavond 7 januari rond 18.00 uur fietst een 15-jarige jongen uit Amersfoort vanaf de Liendertseweg in Amersfoort het Meerkoetpad op. Hij fietst over het voetpad langs het water in de richting van de Hogeweg. Ter hoogte van sporthal Midland ziet hij dat er twee jongens, de één duidelijk een stuk groter en breder dan de ander, op het voetpad staan.

Als hij dichterbij komt, ziet hij dat zij zo op het voetpad gaan staan dat ze hem de weg blokkeren. Hij probeert toch om de twee heen te fietsen, maar dat lukt niet en zij houden hem tegen. De grote jongen heeft een steekwapen in zijn handen, dreigt de Amersfoorter iets aan te doen en eist zijn rugzak. Het slachtoffer staat zijn rugzak af, gaat er vervolgens hard op zijn fiets vandoor in de richting van de Lageweg en rijdt die op. Hij ziet dat de twee straatrovers er rennend met zijn rugzak vandoor gaan, langs het water in de richting van de Hogeweg. Het hevig geschrokken slachtoffer fietst hard naar huis, waar de politie wordt gebeld.

Signalement

Dader 1:

Grotere jonge man

Getinte huidskleur

Breed postuur

Rond 1.90 meter

Donker halflang haar

Redelijk zwarte stem

Geheel donkere kleding

Jas met capuchon

Donkere handschoenen

Dader 2: