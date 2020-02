Vandalen vernielen school met vuurwerk

Laatste update: 03-02-2020 | 14:33 Zaaknummer: 2020009859 Datum delict: 29-12-2019 Plaats delict: Nieuwegein

Een groep van drie mannen heeft in de kerstvakantie met vuurwerk vernielingen aangericht bij basisschool De Evenaar in Nieuwegein. Met knalvuurwerk is de voordeur vernield. Op zondagavond 29 december verschijnen er drie mannen bij de ingang van de school. Ze leggen knalvuurwerk op de deurklink en steken het aan. Na een aantal pogingen hebben ze het voor elkaar gekregen om een gat en barsten in de ruiten te maken.