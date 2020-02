Woningoverval Almere

Aan de Annie M.G Schmidtweg in Almere heeft op zaterdagavond 15 februari een woningoverval plaatsgevonden. De verdachten zijn naar binnengedrongen en er is een worsteling geweest. Er is ook een steekwapen gebruikt tijdens de overval. De twee verdachten zijn nog voortvluchtig.

Omschrijving

De politie is op zoek naar twee personen die hebben geprobeerd een woning aan de Annie M.G. Schmidtweg in Almere te overvallen. Dat gebeurde zaterdagavond rond 20:30 uur.

Één van de daders heeft een groot postuur en heeft hij een baard. De tweede dader is kleiner en droeg een nektasje.

Weet u meer over deze overval of heeft u die avond iets gezien in de buurt van de Annie M.G. Schmidtweg? Neem dan contact op via onderstaand tipformulier, of bel op 0900-884 of 0800-7000 (anoniem).