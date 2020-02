Diefstal kentekenplaten Delft

Laatste update: 25-02-2020 | 17:00 Zaaknummer: 2019179451 Datum delict: 26-06-2019 Plaats delict: Hugo de Grootstraat in Delft

Tussen woensdag 26 juni 2019 09.00 uur en donderdag 27 juni 2019 11.00 uur, heeft de aangever zijn auto neergezet aan de Hugo de Grootstraat in Delft. De volgende dag zag de aangever dat zijn kentekenplaten waren weggenomen. Op de camerabeelden wordt de verdachte getoond. Met deze kentekenplaten wordt er meerdere keren getankt zonder te betalen. Dit werd gedaan met een Renault Mégane. Dit is onder andere gedaan in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Zoetermeer en in Leiden. Ook zijn er camerabeelden van een man die tankt. Het zou dezelfde man kunnen zijn die de kentekenplaten heeft gestolen, maar dat is niet zeker.