Wie herkent deze autospiegeldief

In de nacht van dinsdag 28 januari 2020 op woensdag 29 januari 2020 werden in Hoek van Holland autospiegels verwijderd van twee verschillende voertuigen, vermoedelijk door de bekabeling door te knippen. Van beide diefstallen zijn er beelden beschikbaar, waarop de verdachte te zien is.

De dader of daders halen de spiegels uit de behuizing en maken daarbij veel schade, onder andere doordat de elektrische bedrading wordt doorgeknipt. Met name dure auto's zijn het doelwit, onder andere van de merken Mercedes, BMW, Audi, Range Rover en Tesla. In de spiegels zit ledverlichting of geavanceerde elektrische apparatuur, zoals dodehoeksensoren.

Ook in andere dorpen in het Westland vonden vanaf eind 2019 meerdere diefstallen van autospiegels plaats. Inmiddels zijn tientallen aangiften binnen. Sommige mensen zijn zelfs meerdere keren gedupeerd.

Vragen

Herkent u de verdachte of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.