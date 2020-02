Juweliersechtpaar overvallen door gemaskerd duo

Omschrijving

Via een dakraam wisten de overvallers de bovenwoning binnen te komen. Het echtpaar werd mishandeld, waarna de overvallers in de winkel een snelle greep deden in een van de vitrines. Ze maakten daarbij een aantal handgemaakte unieke sieraden buit. De overvallers joegen de slachtoffers de stuipen op het lijf met de griezelige maskers die ze droegen. Eén van hen droeg een zogenoemd ‘Halloween’-masker en de andere een ‘Evil Clown’-exemplaar. Op camerabeelden is te zien dat één van daders die avond opvallend lang, blond haar had; vermoedelijk een pruik.

De overvallers hebben die avond waarschijnlijk vooraf de omgeving verkend. Ze reden daarbij in vermoedelijk een Volkswagen Sharan en in een BMW 3-serie. Voor en na de overval zijn deze auto’s gefilmd; onder meer op de Winterdijk, achter de juwelierszaak. De blauwe Volkswagen had waarschijnlijk Nederlandse kentekenplaten en de blauwe BMW mogelijk Poolse.

Een mogelijk aanknopingspunt in deze zaak is een mogelijk soortgelijke blauwe BMW. Die werd twee dagen voor de overval, op 30 oktober, gefilmd bij een carwash aan de Winterdijk. Het is niet duidelijk of deze BMW ook bij de overval betrokken is. Om hier duidelijkheid over te krijgen, spreekt de recherche graag met de inzittenden van die BMW. De auto had bij aankomst witte folie op de kofferbak, maar die folie was verdwenen na een uitgebreid verblijf in de wasstraat. De bestuurder en zijn metgezel brachten met de BMW geruime tijd door in die ‘carwash’. De politie wil graag met deze mannen spreken.