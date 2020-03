Brand bij stichting Emmaus

Omschrijving

Tussen 22.00 uur en 22.20 uur verschijnt ineens de dader in beeld op de camera. Door de poncho die hij draagt valt hij op. Misschien heeft iemand hem die avond van zondag 16 februari al eerder in de buurt van de Genneperweg gezien. Hij is zo’n 1.75m lang. Door de nachtstand van de camera lijkt de poncho lichtkleurig, maar hij is eigenlijk donker. Hij heeft ook een boodschappentas van de Lidl bij zich. Buiten beeld steekt hij iets aan in een container en loopt dan weer terug. Even staat hij dan duidelijk in beeld. Niet veel later slaan de vlammen over naar de kringloopwinkel.