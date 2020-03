Openlijke geweldpleging in Eindhoven

Laatste update: 02-03-2020 | 18:13 Zaaknummer: 2019238077 Datum delict: 15-11-2019 Plaats delict: Eindhoven

Deze jonge jongens worden door de politie gezocht. In verband met hun waarschijnlijk vrij jonge leeftijd hebben we ze onherkenbaar gemaakt. Ze krijgen twee weken de tijd om zich bij de politie te melden. Doen ze dat niet, dan komen we in de volgende Bureau Brabant uitgebreid op terug. De politie zoekt ze vanwege een zinloze mishandeling, waarbij een man die een opmerking maakte over hun gedrag het moest bekopen met onder meer een gescheurde wenkbrauw.