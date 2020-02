Verdachte van openlijke geweldpleging op de Parkweg te Helmond gezocht

Omschrijving

Na een openlijke geweldpleging, zondagochtend 08 december 2019 rond 5.00 uur op de Parkweg in Helmond, hielden wij al snel een verdachte aan. De identiteit van de tweede verdachte was ook snel bij ons bekend en in de afgelopen tijd hebben een onderzoek ingesteld naar zijn verblijfplaats, maar tot op heden hebben wij hem nog niet aan kunnen houden. Tevens hebben wij hem via verschillende kanalen verzocht om zich vrijwillig te melden op het politiebureau.

De politie is op zoek naar verdachte T van E in verband met deze openlijke geweldpleging en de Officier van Justitie heeft nu toestemming verleend om een foto van hem te tonen.

Wij roepen de verdachte nogmaals nadrukkelijk op om zichzelf te melden. Mensen die weten waar we hem kunnen vinden, vragen we om dit bij ons te melden. Heeft U meer informatie neem dan contact met ons op via 0900-8844 of eventueel anoniem via de M-lijn, 0800-7000.