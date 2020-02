Wie is deze pinnende man? Laatste update: 11-02-2020 | 20:30 Datum delict: 13-03-2018 Plaats delict: Almere In een onderzoek omtrent phishing is de Belgische politie op zoek naar een mogelijk Nederlandse man die in Almere bij een geldautomaat op beeld staat, terwijl hij een bankpas gebruikt die aan de fraudezaak gelikt is. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving In 2018 is een aantal jongeren door criminelen geronseld om hun rekening en bankpas te laten gebruiken. Daar is geld heen gesluisd dat door phishing is buitgemaakt van Belgische slachtoffers. Een aantal andere jongeren is vervolgens ingeschakeld om met die passen het geld contant op te nemen. In Almere pinde deze man meerdere keren in het Fair Play casino en kort daarna nog eens bij een geldautomaat aan de Metropolestraat.

Vragen Wie is deze man? Geef het door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of www.meldmidaadanoniem.nl.