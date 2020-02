Wie weet meer over overlijden Karin Grijpstra

Zondagochtend 23 februari rond 09.00 uur vonden we in Koarnjum, in het water aan De Wier, het lichaam van Karin Grijpstra, een 55-jarige inwoonster van datzelfde dorp.

Karin had de gewoonte wat later naar bed te gaan en is waarschijnlijk aan het begin van de nacht nog naar buiten gegaan om haar hond uit te laten. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat zij vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen is. Daarom is de politie inmiddels een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart.

Vragen

We komen graag in contact met mensen die tussen middernacht en 09.00 uur ’s ochtends op De Wier zijn geweest. Daarnaast spreken we ook graag mensen die in de avond en nacht in de omgeving wellicht bijzonderheden hebben gezien. Er was die avond in het dorp een toneelvoorstelling, misschien hebben bezoekers daarvan na afloop of onderweg naar huis iets gezien dat hen opgevallen is. U kunt dan contact opnemen met de opsporingstiplijn 0800-6070. Wilt u anoniem informatie delen? Bel dan naar Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.