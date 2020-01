Babbeltruc Weesp

Laatste update: 08-01-2020 | 17:17 Zaaknummer: 2019312914 Datum delict: 18-10-2019 Plaats delict: Weesp

Een 83-jarige bewoner van de Sinnigvelderstraat in Weesp is op vrijdag 18 oktober bestolen van zijn bankpas door twee mannen en daarmee is in totaal 11.000 euro gepind in Amsterdam. De mannen hebben zich met een truc de woning ingepraat. De bank heeft dit ontdekt en de rekening geblokkeerd en het slachtoffer op de hoogte gebracht.