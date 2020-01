Brandstichting café Vianen

Het is deze maand een jaar geleden dat er brand werd gesticht in café ’t Fust aan de Voorstraat in Vianen. Wij hebben daar in Bureau Hengeveld en Opsporing Verzocht aandacht aan besteed en bewakingsbeelden getoond. Dat leverde één tip op, maar die heeft niet naar een verdachte geleid. Ook het verdere rechercheonderzoek heeft niet naar een verdachte mogen leiden.

Omschrijving

De schade aan het pand is gelukkig door de verzekering vergoed, maar de schade aan de inventaris, maar liefst €35.000, werd niet door de verzekering gedekt en heeft de eigenaar uit eigen middelen moeten betalen. Hij vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat er brand in zijn zaak is gesticht en onverteerbaar dat de dader daarvan nog niet is gepakt. Vanzelfsprekend willen ook wij (de politie) deze zaak heel erg graag oplossen. Daarom brengen we de zaak nu nog een keer. Mogelijk dat mensen vorig jaar om welke reden dan ook hun informatie niet met ons hebben willen delen, maar dit nu een jaar later wel willen doen.

Brandstichting

In de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 januari om 03.45 uur krijgt een alarmcentrale een inbraakmelding bij café 't Fust aan de Voorstraat in Vianen. De eigenaar wordt op de hoogte gesteld en deze kan via zijn telefoon de bewakingsbeelden bekijken. Hierop ziet hij dat er een brand woedt in het café. Later is op bewakingsbeelden te zien dat het om brandstichting gaat. Hierop is te zien hoe drie personen rond 03.23 uur oversteken, waarna zij waarschijnlijk samen in een donkere auto zijn weggereden.

Ongeveer 10 minuten voor de brand is te zien hoe een lichtkleurige auto door de Voorstraat rijdt en rechtsaf de Langendijk in rijdt. Rond 03.40 komt de dader in beeld. Hij loopt naar de brievenbus en haalt een fles uit zijn zwarte schoudertas. Hij giet een brandbare vloeistof door de brievenbus naar binnen en steekt vervolgens de brand aan. Er ontstaat een steekvlam en een explosie, waarbij de rechtermouw van de jas van de dader in brand vliegt. Terwijl hij wegloopt, weet hij de mouw te doven.

Signalement dader