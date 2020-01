Straatroof oprit huis Hilversum Laatste update: 08-01-2020 | 17:25 Zaaknummer: 2019323278 Datum delict: 28-10-2019 Plaats delict: Hilversum Een vrouw in Hilversum komt thuis bij de Schuttersweg nadat zij boodschappen heeft gedaan en wordt op haar eigen oprit overvallen door een onbekende man. Hij eist haar portemonnee, maar de vrouw staat hem niet zomaar af. Na een korte worsteling weet de dader de portemonnee toch te bemachtigen en hij vlucht in de richting van de Jonkerweg. Daar stapt hij in een donkerkleurige Volkswagen Golf of Polo. De beroving vond plaats op 28 oktober rond 19.30. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Herkent u de verdachten of weet u wie de verdachten zijn? Misschien heeft u de man vooraf in de Albert Heijn gezien, of later weg zien rijden. Twijfel dan niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier op deze pagina om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem .

Omschrijving De woning van de vrouw beschikt over een beveiligingscamera, waarop de beroving is vastgelegd. Op de beveiligingsbeelden is de dader samen met het slachtoffer te zien.



Signalement Man tussen de 30 en 40 jaar

Groot postuur

Ringbaardje

Petje

Donker gekleurde parka jas

Spreekt met een Oost-Europees accent