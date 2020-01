Poging beroving met vuurwapen

Laatste update: 18-01-2020 | 12:00 Zaaknummer: 2019348236 Datum delict: 20-11-2019 Plaats delict: Utrecht

Op woensdagmiddag 20 november rond half zes (het is dan al donker) wordt een vrouw van in de dertig op de Nieuwegracht in Utrecht op het moment dat zij de centrale entree van haar appartementencomplex (voor een eventueel breed shot, perceel Nieuwegracht 36E) in wil gaan, aangesproken door een scooterbestuurder. Zij heeft meteen het gevoel dat het foute boel is, gaat vlug de centrale hal in, maar wordt door de man gevolgd. Hij werkt haar tegen de grond, bedreigt haar met een vuurwapen en probeert haar te beroven. Vermoedelijk omdat zij het uit angst op een schreeuwen zet, staakt hij zijn poging en gaat er zonder buit op zijn scooter vandoor.