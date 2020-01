Straatroof Amersfoort

Op donderdagavond 02 januari rond 19.55 uur wordt een 15-jarige jongen op het Jaagpad in Amersfoort in de fietstunnel onder de snelweg A28 door een groepje jongens tegengehouden, mishandeld en beroofd van zijn airpods.

Omschrijving

Op donderdagavond 2 januari fietst een 15-jarige jongen over het Jaagpad in Amersfoort in de richting van Leusden. Als hij rond 19.55 uur door de fietstunnel onder de snelweg A28 rijdt, ziet hij dat daar een groepje van 3 of 4 jongens staat. Het groepje blokkeert zijn doorgang en als hij stopt, wordt er aan zijn fiets getrokken, waardoor hij ten val komt. Vervolgens beroven ze hem met geweld van zijn draadloze oordoppen. Het groepje gaat er te voet vandoor in de richting van Amersfoort.

Signalement

Het groepje bestaat uit 3 of 4 licht getinte jongens, 17 à 18 jaar oud en allen droegen donkere kleding. De verdachte die het slachtoffer daadwerkelijk beroofde heeft een uitgebreider signalement: het is een licht getinte jongen, 17 à 18 jaar oud, 1.75 – 1.80 meter en een dun postuur. Hij droeg een donkerblauwe of zwarte dikke winterjas met een capuchon met bontkraag (de capuchon had hij over zijn hoofd), een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen.