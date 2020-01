Vrouw overleden als gevolg van verkeersongeluk Utrecht

Laatste update: 24-01-2020 | 16:35 Zaaknummer: 2020001068 Datum delict: 18-01-2020 Plaats delict: Utrecht

Op Nieuwjaarsdag rond 08.00 uur krijgt een 47-jarige vrouw uit Utrecht een ernstig verkeersongeluk op de kruising van ’t Goylaan – afrit Waterlinieweg – ’t Goyplein in Utrecht. Zij wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar op zaterdag 18 januari aan haar verwondingen overleden. Tot nu toe is nog niet geheel duidelijk hoe zij met haar scooter ten val is gekomen.