Schietincident wasstraat Duivendrecht

Op maandagmiddag 18 november 2019 vindt bij een wasstraat in Duivendrecht een poging beroving plaats. Hierbij wordt het slachtoffer beschoten. In het onderzoek naar dit incident is al een 18-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Over een andere verdachte ontvangt de politie graag informatie.

Het slachtoffer is die maandag met een vriend bij een wasstraat aan de Industrieweg in Duivendrecht. Rond 15.20 uur zijn ze samen bezig de auto van het slachtoffer te wassen als op een gegeven moment een andere auto aan komt rijden. Deze auto, een donkere Volkswagen Golf, stopt voor de auto van het slachtoffer en er stappen twee mannen uit. De mannen lopen gelijk naar het slachtoffer en zijn vriend toe. Een van de mannen richt een vuurwapen op het slachtoffer. Volgens het slachtoffer roept de man dat het slachtoffer zijn horloge af moet doen. Het slachtoffer probeert vervolgens weg te komen en de man slaat het slachtoffer dan met het vuurwapen op zijn hoofd. De andere man heeft ondertussen ook een vuurwapen getrokken en richt die op het slachtoffer en zijn vriend. Het slachtoffer komt in een worsteling met beide mannen terecht en rent op een gegeven moment weg. De mannen rennen kort achter hem aan en richten hun vuurwapens op het slachtoffer. De man die hem eerder al op zijn hoofd heeft geslagen, lost nu in ieder geval één schot op de benen van het slachtoffer. Het slachtoffer wordt gelukkig niet geraakt. De mannen stappen vervolgens in hun auto en rijden weg. Het hele incident staat op camerabeelden.

Vragen

Heeft u informatie over deze verdachte of de zaak in het algemeen? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.