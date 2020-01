Grote brand Laan van Wateringseveld

Laatste update: 07-01-2020 | 13:51 Datum delict: 21-12-2019 Plaats delict: Den Haag

Op woensdagavond 1 januari brandden meerdere voertuigen volledig uit op een afgesloten parkeerterrein aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag. Het rechercheteam is dringend op zoek naar mensen die iets meer weten over deze zaak of beelden hebben van deze brand. Daarnaast is het onderzoeksteam ook geïnteresseerd in beelden van de branden van dinsdag 31 december tot en met woensdag 1 januari in de wijk rondom de Laan van Wateringseveld in Den Haag.