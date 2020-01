Overval Domino's Voorburg

Deze mannen hebben een mes bij zich. De drie daders bedreigen het personeel die het geld dat er was afgeven. Uiteindelijk verlaten zij de Domino te voet en vluchten weg richting de MC Donalds in Voorburg. Er worden camerabeelden getoond van de verdachten.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor een vertrouwelijk gesprek kunt u contact opnemen met het Team Criminele Inlichtingen 06-57876279.