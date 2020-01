Woninginbraken Leiden

Omschrijving

In een woning aan De Meij van Streefkerkstraat in Leiden werd er dinsdagnacht 3 december ingebroken bij een 87-jarige meneer. Het slachtoffer moest van de inbrekers zijn pincode van zijn pinpas en creditcard afgeven om zogenaamd zijn passen te blokkeren. Met een van deze passen is geld opgenomen en bovendien is er 500 euro uit een kast weggenomen. Op zaterdag 11 januari is een 91-jarige mevrouw slachtoffer geworden van een woninginbraak. Zij is woonachtig op de Kasteelhof in Leiden. De drie inbrekers gingen er vandoor met sieraden. Van de drie woninginbrekers worden er camerabeelden getoond.