Zakkenrollerij Alphen aan den Rijn

Rond dat tijdstip pinde het slachtoffer bij een pinautomaat in de Albert Heijn in het winkelcentrum de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Tijdens dat pinnen is mogelijk zijn pincode afgekeken. Er worden camerabeelden getoond van een man en vrouw die mogelijk zijn portemonnee uit zijn schoudertas hebben weggenomen. Met de gestolen pinpas wordt er bijna 1000 euro van de rekening van het slachtoffer door een andere man gepind.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u andere informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.