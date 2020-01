Politie zoekt getuigen dodelijke schietpartij Schiedam

Op 28 december 2019 vond er een schietpartij plaats in een woning aan de Boomgaardstraat in Schiedam. Hierbij overleed een 26-jarige man uit Rijswijk. De politie onderzoekt door wie en waarom hij is neergeschoten. Het schietincident gebeurde die avond tussen 19.00 en 20.00 uur. De recherche komt graag in contact met iedereen die mogelijk iets van het incident af weet of gezien heeft.

Omschrijving

Bloedspoor

Uit onderzoek blijkt dat na het incident drie personen uit de woning zijn weggelopen. Het vermoeden bestaat dat één van hen bij het incident gewond is geraakt, want de politie heeft een bloedspoor gevonden tot de Ooievaarssteeg, ter hoogte van de Schie.

Vierde persoon

Vermoedelijk is dit drietal vanaf de Ooievaarssteeg opgepikt door een vierde persoon in een auto. Heeft u dit gezien? Neem alstublieft contact op met de politie.

Eén aanhouding

Het onderzoek naar de daders en de aanleiding van dit schietincident is in volle gang. Op 14 januari hield de politie een 41-jarige Schiedammer aan op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident. Hij is tevens de bewoner van de woning aan de Boomgaardstraat.

Heeft u meer informatie?

Was u zaterdagavond 28 december tussen 19.00 en 20.00 uur in de buurt van de Boomgaardstraat, het Bagijnhof, de Lange Kerkstraat, de Grote Markt of de Ooievaarssteeg? Mogelijk bent u een belangrijke getuige; heeft u nog niet gesproken met de politie en wel iets gezien of gehoord? Neem alstublieft contact op met de politie.