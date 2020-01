Wie pinde er met gestolen pinpas 90-jarige vrouw

Omschrijving

Als de zoon van een 90-jarige vrouw haar administratie zit te doen, ziet hij op de bankafschriften dat er 20x is gepind voor een ruim € 3000,-. Tot verbazing van zoon en moeder. Dan komen ze er achter dat de portemonnee met pinpas van de vrouw is gestolen. De dagen voor de opmerkelijke pintransacties heeft de 90-jarige vrouw, die in een rolstoel zit, meegereden met de Vierdaagse. Het vermoeden is dat haar portemonnee op één van deze ritjes uit haar tas is gestolen.

Gelukkig zijn er beelden van de man die met de gestolen pas pint. De verdachte, de man met de grijze flatcap en een zwarte Northface jas, liep op zaterdagochtend 25 mei 2019 omstreeks 11.13 uur de supermarkt Dirk van den Broek binnen. De man heeft verschillende keren met een gestolen pinpas betaald.

De verdachte staat aan de kassa en probeert te betalen met de gestolen pas. De verdachte kijkt op een klein briefje. Vermoedelijk staat hier de pincode op.

Na 2 minuten komt de verdachte nogmaals de Dirk van den Broek binnen en de verdachte pint nogmaals. Weer lukt de transactie en krijgt hij wederom geld en 2 pakjes shag mee. Totaal werd er op deze manier ruim € 3000,- gepind.

Camera’s in de supermarkt hebben de handelingen van de verdachte vast gelegd. Wie herkent deze verdachte?