Overval op tankstation in Tilburg

Omschrijving

Even voor 20.00 uur, net voor sluitingstijd, lopen ze met z’n drieën in de richting van het tankstation. De medewerkster weet niet wat haar overkomt. Zij krijgt meteen een pistool tegen haar slaap en moet mee naar binnen. Precies in het zicht van de camera lopen de overvallers naar binnen richting de kassa. Onder bedreiging van het pistool moet de medewerkster geld afgeven. Zij doet wat haar wordt opgedragen... En dat is meewerken. De overvallers krijgen een bekertje met munten en wat briefgeld dat zij in de gauwigheid bij elkaar weet te pakken. Ze hebben haast, want met weinig nemen ze genoegen en gaan er weer vandoor. Ze rennen weg in de richting van de Waalstraat. Daar verdwijnen ze uit beeld.