Diefstal pinpas in Veldhoven

Op woensdag 13 november 2019, rond 12.05 uur, werd er bij de Jumbo aan de Pleintjes in Veldhoven de pincode van van een oudere dame afgekeken bij het afrekenen van boodschappen. Later werd de pinpas van aangever gestolen en werd er twee maal gepind.

Omschrijving

Op woensdag 13 november 2019, rond 12.05 uur, werd er bij de Jumbo aan de Pleintjes door een vrouw de pincode van een bejaarde dame afgekeken bij het afrekenen van boodschappen. Dit is op de camerabeelden van de Jumbo te zien.

De vrouw volgt het slachtoffer vervolgens naar buiten. Op de beelden van de Jumbo aan de buitenzijde het slachtoffer en vrouw (verdachte 2) te zien. Bij de vrouw heeft zich een jongere vrouw (verdachte 1) welke rondom aangever loopt. Uit verklaring van het slachtoffer werd zij vervolgens op de Hagendoornseweg aangesproken door een voor haar onbekende vrouw en een jonger meisje. Vermoedelijk is dit het moment geweest dat de pinpas van aangever is gerold. Even later werd er een fors bedrag gepind bij een nabijgelegen bankautomaat door verdachte 1, ze heeft een sjaal en muts op gedaan om niet herkend te worden.