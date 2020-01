Man met geweld beroofd

Een man wordt in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus, als hij vanuit de stad naar huis loopt, beroofd en zwaar mishandeld in een park in Den Bosch.

Dan man loopt in de nacht van zaterdag op zondag 11 augustus vanuit het centrum via de Casinotuin, door het park aan de Hekellaan in Den Bosch. Het lijkt alsof hij door iemand wordt achtervolgd. Op de bewakingsbeelden is dit te zien. Op een gegeven moment wordt hij aangevallen en ernstig mishandeld. De dader grist een mobiele telefoon en een portemonnee mee en rent weg.

Vragen

We willen heel graag weten wie de persoon op de bewakingsbeelden is. Allereerst omdat hij een zeer belangrijke getuige kan zijn, maar ook om uit te kunnen sluiten dat hij iets te maken heeft met de zware mishandeling die later plaatsvond. Wie herkent deze man? Wie kan meer vertellen over deze gewelddadige beroving en/of heeft meer informatie over de dader?