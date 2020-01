Mishandeling bij de McDrive in Uden

Omschrijving

De twee mannen sloegen meerdere malen in op de bijrijder. Ook vernielden zij het portier van de auto. Toen de jongens wegreden, werden zij aan het einde van de McDrive ook nog eens opgewacht door een groep van 10 a 15 personen. Zij trapten vervolgens tegen de auto toen zij langsreden.

We hebben de daders nu nog onherkenbaar in beeld gebracht. We willen ze de kans geven zich te melden. Zo niet dan zullen we ze binnenkort herkenbaar tonen in Bureau Brabant.