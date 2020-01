Rachid verdwijnt na afspraak

Omschrijving

Hij moet daar om 17.00 uur zijn en zou om 19.00 uur weer opgehaald worden. Vrienden zetten Rachid die dag af. Toen zij hem rond 19.00 uur weer wilden ophalen, was hij al vertrokken. Waar hij heen is gegaan, is een raadsel. Er is nooit meer een teken van leven ontvangen van Rachid. Hij zat in de drugswereld. Mogelijk was er een ruzie over een drugsdeal. Rachid is zeer waarschijnlijk slachtoffer van een misdrijf geworden.

De nabestaanden van Rachid willen graag weten wat er met hem gebeurd is. Zij leven al meer dan 20 jaar in onzekerheid. Kunt u hen helpen? Heeft u meer informatie? Laat het alsjeblieft weten.