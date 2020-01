Vrouw overlijdt na steen door voorruit

Op zondag 29 april 2007 wordt PSV landskampioen, het is feest in Brabant. Meneer en mevrouw Van Erp rijden die avond vanuit Best naar Son.

Ze zijn naar het communiciefeest van hun kleinkind geweest. Rond 23.50 uur op de Sonseweg gooit iemand vanuit een tegemoetkomende auto een straatklinker. De klinker gaat door de voorruit van de auto van het echtpaar en raakt de bestuurder. De man verliest de macht over het stuur. De auto botst tegen een boom aan de linkerkant van de weg. Zijn 72-jarige vrouw die naast hem zit, Gerrie van Erp-van Kuringen, is op slag dood. De bestuurder is zwaargewond en lig een aantal dagen in coma. Als hij uit zijn coma ontwaakt, hoort hij dat zijn verouw overleden en al begraven is.

Diezelfde avond op 29 april 2007 zijn er in de directe omgeving twee vergelijkbare incidenten geweest, waarbij een klinker vanuit een tegemoetkomende auto is gegooid.