Wies na kermis dood in sloot gevonden

Omschrijving

Zij werd de volgende dag dood gevonden in een sloot te Dommelen/ Valkenswaard. Wies werd naakt aangetroffen en bleek door verwurging/verstikking om het leven te zijn gebracht. Een deel van haar kleding werd in de directe nabijheid van het slachtoffer aangetroffen. Gezien de omstandigheden waaronder Wies werd aangetroffen wordt een seksueel motief aannemelijk geacht. Wies was een bekende verschijning in Budel en omstreken en was opmerkelijk sterk voor een vrouw. Zij werd op de avond van haar verdwijning door diverse Budelse mensen gezien in het bijzijn van 2 à 3 mannen waarvan een persoon opvallend blond/ geblondeerd haar had. Deze mannen werden door de getuigen niet herkend.

Omdat het ook kermis was in Dommelen is Wies mogelijk met onbekenden daar naartoe gegaan. Laat in de avond van haar verdwijning werd er in de directe omgeving van de vindplaats een bestelbus gezien. De bestuurder hiervan is nooit bekend geworden. In het onderzoek werden 4 personen aangehouden maar betrokkenheid bij de dood van Wies is uit het onderzoek niet gebleken.