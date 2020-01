Vermissing Flynn Posthumus

Omschrijving

Flynn is in de nacht van 31 december op 1 januari samen met een vriend uit geweest bij Appie's Bar aan de Noord Koninginnewal in Helmond. Hij is rond 4.20 uur alleen weggegaan. Hij was op dat moment onder invloed van alcohol. Hij zou naar de woning van zijn vriend aan de Helmondse Bisschop Herincxstraat gaan. Flynn was hier al vaker geweest en kende de weg. Hij is hier echter nooit aangekomen en tot nu toe ontbreekt elk spoor van hem.