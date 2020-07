Jonge Hengeloër mishandeld, wie kent de dader?

Laatste update: 09-07-2020 | 17:45 Zaaknummer: 2020309409 Datum delict: 04-07-2020 Plaats delict: Hengelo

In de nacht van zaterdag 4 juli is een jongeman uit Hengelo mishandeld. . Rond 04:00 uur was hij op weg naar huis. Met zijn vrienden besloten ze even op het pleintje naast de Lambertuskerk te stoppen.