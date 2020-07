Man gezocht incident Hoofddorp

In verband met een incident dat op vrijdag 22 mei 2020 rond 17.00 uur plaatsvond op het Savelsbos in Hoofddorp, is de politie op zoek naar deze man.

Omschrijving

Vragen

Bent of herkent u de man? Of heeft u andere informatie die de politie zou kunnen helpen bij het achterhalen van de identiteit van de man? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Of vul onderstaan tipformulier in.