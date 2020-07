Woningoverval Doornenburg Hillegom

Op maandag 16 maart rond 15.20 uur belt een man met een oranje werkjas aan bij een woning aan de Doornenburg in Hillegom. In de woning zijn op dat moment een moeder en haar twee jonge kinderen

Omschrijving

Omdat de vrouw denkt een pakketje te krijgen, opent ze de deur. Na het openen van de voordeur wordt de “postbezorger” direct gevolgd door een andere man met een bivkamuts op. De zogenaamde postbezorger bedreigt het slachtoffer vervolgens met een vuurwapen. De bewoonster wordt onder bedreiging van het wapen gedwongen naar de garage te gaan. Daar ziet ze kans te ontsnappen. De twee mannen gingen er vandoor in een oud model grijze/beige Seat Ibiza. Ze reden over de Weerdlaan richting de Limburg van Stirumlaan in Hillegom. In deze uitzending tonen we camerabeelden van de Seat Ibiza. Naast de twee overvallers is er dus ook een bestuurder van de Seat betrokken bij deze overval.