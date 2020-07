Diefstal spiegelreflex camera

Op dinsdag 2 juni rond 16.10 uur, heeft er in een winkel aan de Prins Willem Alexander Promenade in Rijswijk een diefstal van een spiegelreflex camera plaats gevonden.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.