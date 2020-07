Zedenmisdrijf

Omschrijving

In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de verdachte. Deze camerabeelden zijn afkomstig vanuit een flat aan de Prins Johan Willem Frisolaan in Leidschendam. Aan het gerichte lopen lijkt het of deze man bekend is in deze flat. Op een later moment is er op de beelden te zien dat hij levensmiddelen vast heeft.