Welke mannen beroofden 10-jarig jongetje?

Omschrijving

Rond 19.00 uur stepte de 10-jarige jongen naar huis richting de Drogendijk. Daar liepen twee mannen die riepen dat ze zijn step wilden hebben. Toen het mannetje ‘nee’ zei, trapten en schopten ze hem.

De jongen viel en raakte gewond aan zijn heup en handen. De twee jongens pakte de step en gingen ervandoor in de richting van de scouting aan de Drogendijk. De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen. De step is later op de avond teruggevonden in de bosjes aan de Drogendijk.

Wie zijn de twee mannen?

Allebei waren ze in het zwart gekleed met een capuchon op, ongeveer 1.75 lang. Het slachtoffer schatte de jongens rond de 19 of 20 jaar oud. Ze hebben een donkere huidskleur en droegen beiden een blauw mondkapje en blauwe plastic handschoenen. Eén van de jongens had uit zijn shirt een wit draadje hangen en een groenkleurige oortje in.

Mogelijk hebben mensen iets gezien en nog niet met de politie gesproken. Weet je wie deze twee jongens zijn, laat het ons weten via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of via 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u het onderstaand tipformulier invullen.