Wie herkent deze verdachte?

In het onderzoek naar een phishingzaak worden door politie beelden vrijgegeven van een verdachte. Zo hoopt het onderzoeksteam meer informatie te krijgen over de identiteit van de verdachte.

Omschrijving

Eind vorig jaar kijkt een 55-jarige man uit Meerssen op zijn bankrekening. Waar er eerst ruim 17.000 euro op stond, constateert de man tot zijn grote schrik dat dit geldbedrag spoorloos verdwenen is.

Onderzoek wijst uit dat de man mogelijk slachtoffer is geweest van een phishingmail. Door op een link in een e-mail te klikken, heeft hij zonder het te weten de controle over zijn bankrekening uit handen gegeven.

Voor dit slachtoffer komt die wetenschap helaas te laat. Er wordt vanaf zijn rekening geld overgemaakt naar een aantal bedrijven. Onderzoek wijst uit dat er daarna meerdere malen geld is opgenomen bij geldautomaten in Amsterdam en Zoetermeer. Van een van die pintransacties zijn beelden veilig gesteld.



Herkent u de verdachte op deze beelden? Of heeft u meer informatie? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand tipformulier of telefonisch via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).