Zware mishandeling Nieuwendijk

De politie is op zoek naar een man die ervan wordt verdacht in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 februari een zware mishandeling te hebben gepleegd op de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam. De mishandeling en de verdachte staan op beeld.

Omschrijving

Op zaterdagavond 1 februari 2020 zijn het slachtoffer en een vriend uit geweest in Amsterdam. Iets na middernacht willen ze nog wat eten en gaan naar een fastfoodrestaurant aan de Nieuwendijk. Als ze in het restaurant zitten te eten, worden het slachtoffer en zijn vriend naar eigen zeggen lastiggevallen door een jongen aan een ander tafeltje. Ze krijgen het gevoel dat hij op ruzie uit is en de jongen komt op een gegeven moment ook naar het slachtoffer toe. Het slachtoffer geeft aan dat hij vervolgens meerdere malen geslagen wordt door deze jongen. De vriend van het slachtoffer en een vriend van de jongen zeggen dat de jongen moet stoppen, maar die roept dat ze met z’n allen naar buiten moeten gaan. Dat doen ze uiteindelijk ook. Buiten proberen de vrienden van het slachtoffer en de jongen de situatie te sussen en dat lijkt te lukken. Alle vier gaan het restaurant weer in en keren terug naar hun aparte tafeltjes.

Als ze klaar zijn met eten, gaan het slachtoffer en zijn vriend weg. Buiten op de Nieuwendijk komen ze toch weer in contact met de jongen en zijn vriend. De jongen slaat het slachtoffer dan nogmaals in zijn gezicht en ze raken met elkaar in gevecht. Het slachtoffer valt op de grond en de jongen schopt hem hard, onder andere op zijn hoofd. Na een tijdje grijpen omstanders in en halen de jongen weg bij het slachtoffer. In de commotie de vervolgens ontstaat, verdwijnt de jongen.

Het slachtoffer heeft veel pijn aan zijn hoofd en gaat dus naar het ziekenhuis. Daar blijkt hij gelukkig niet ernstig gewond te zijn geraakt. Toch moet het slachtoffer daarna enige tijd herstellen.

Signalement verdachte

De vechtpartij op de Nieuwendijk staat op beeld. Op die beelden is duidelijk te zien hoe de verdachte het slachtoffer tegen zijn hoofd schopt. Uiteraard wil de recherche graag weten wie deze man is. Het signalement van de verdachte:

- Man;

- Licht getinte huidskleur;

- Tussen de 18 en 20 jaar oud;

- Ongeveer 1.80 meter lang;

- Zwart kort haar;

- Donkere blauwe sweater;

- Donker blauwe broek;

- Donkere jas met logo op linker mouw en capuchon;

- Witte gympen.

Informatie delen

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.