Overval winkel Breestraat Leiden

Omschrijving

Een man kwam de winkel binnen en legde een briefje op de toonbank met daarop onder meer de in het Nederlands geschreven tekst "Dit is een overval". De man richtte daarbij een vuurwapen op het slachtoffer. Nadat het slachtoffer zei dat hij hier niet aan mee zou werken, stopte de overvaller het vuurwapen terug in een plastic zak en ging met het briefje de winkel uit. Hij liep linksaf in de richting van het Gangetje. In de uitzending tonen we camerabeelden van de overvaller.