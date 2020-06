Winkeldiefstal Rijswijk

Op maandag 20 april 2020 kwam een onbekende man de Mediamarkt in Rijswijk binnen en nam een Go Pro camera mee zonder daarvoor te betalen.

Op de camerabeelden is te zien dat hij een Go Pro camera uit een schap pakt, deze op de grond gooit en er een aantal keer hard op stampt. Daarna loopt hij even weg, komt terug, haalt de camera uit de verpakking en stopt deze onder zijn kleding. Hierna verlaat hij de winkel.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.