Diefstal fiets Nootdorp

Op vrijdag 15 mei rond 11.45 uur heeft er in het winkelcentrum Parade op de Galop in Nootdorp een fietsendiefstal plaatsgevonden.

Daarbij is een dure elektrische fiets weggenomen. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de man die de fiets wegneemt.

Vragen

Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.