Kettingroven Lisse en omstreken Laatste update: 30-06-2020 | 07:58 Zaaknummer: 2020149196 Datum delict: 25-05-2020 Plaats delict: Lisse en omgeving Op maandag 25 mei rond 16.30 uur is een bejaarde mevrouw, in de doorgang van de Nassaustraat en het Clausplein in Lisse het slachtoffer geworden van een beroving. Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving Toen het slachtoffer in de tunnel liep, werd zij plotseling van achteren gegrepen door een man die een arm om haar nek deed. De man trok haar gouden halsketting en het zwarte koord van het huisalarm los. Daarna gooide hij het slachtoffer op de grond en vluchtte op zijn scooter door de tunnel en reed vervolgens over de Nassaustraat in de richting van de Heereweg. Deze beroving wordt onderzocht in een serie van andere kettingberovingen die gepleegd zijn in de regio Den Haag, Hillegom/Voorhout, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn. In de uitzending wordt het slachtoffer uit Lisse geïnterviewd.

Vragen Heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.