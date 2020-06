Heftige woningoverval Ridderkerk

Laatste update: 09-06-2020 | 20:35 Zaaknummer: 2020042155 Datum delict: 08-02-2020 Plaats delict: Spijkenisse

Zaterdag 8 februari vond er een heftige woningoverval plaats in Ridderkerk. Een in Post-NL verkleedde man stormde samen met een andere man rond het middaguur een woning aan de Reijerweg binnen en bedreigden en mishandelden de bewoonster en gingen er met een fikse buit vandoor. De politie komt graag met mensen in contact die meer weten over de verdachten. Alle informatie is welkom.