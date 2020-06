Inbrekers op strooptocht door Zeeuws-Vlaanderen

Verschillende bedrijven werden in het najaar van 2019 gedupeerd door inbrekers. De daders legden een heuse strooptocht af, want sloegen – verspreid door Zeeuws-Vlaanderen – in totaal vermoedelijk zeven keer toe.

Omschrijving

In Eede, Axel, Terneuzen, Philippine en Hulst zijn de inbrekers vastgelegd door bewakingscamera’s. De politie hoopt dat iemand de mannen op de beelden herkent.

Tijgerend door restaurant

De meest opmerkelijke beelden zijn van 20 oktober 2019 bij een restaurant aan de Oude Haven in Philippine. Hierop is te zien hoe twee mannen inbreken in het pand, om zich vervolgens tijgerend over de vloer door de zaak te bewegen. Ze zijn die nacht een ruim uur in en rond het restaurant actief; om 04.10 uur vluchten ze het restaurant uit.

Hulst

Vermoedelijk dezelfde mannen komen negen dagen later in beeld bij een partycentrum in Hulst. Doordat het alarm afgaat, slaan ze al snel op de vlucht. Wel nemen ze de fiets van een medewerker mee.

Axel

In Axel is het op 5 november 2019 bij een bedrijf aan de Langeweg mis. Op deze bewakingsbeelden zijn twee verdachten even kort te zien. Weet u wie dit zijn?

Terneuzen

Ook op 7 november 2019 beweegt een inbreker zich tijgerend over de vloer van een bedrijf aan de Mr. F.J. Haarmanweg in Terneuzen. Bij deze inbraak wisten de daders veel buit te maken: gereedschap, een laptop en een kluis met een aanzienlijk geldbedrag erin.

Eede

Op 12 november 2019 wordt er twee keer geprobeerd in te breken bij bedrijven in het dorpje Eede; aan de Nieuweweg en aan de Nijverheidseweg. Herkent u de mannen op deze beelden?

Inbraak casino Axel

Op 22 november werd er ingebroken bij casino Playland aan de Zeestraat in Axel. Bij deze inbraak maakten de daders gebruik van een ladder.