Gewapende beroving bij pinautomaat

Omschrijving

Op zondagavond 19 april dacht een vrouw in Tilburg even wat boodschappengeld te gaan pinnen. Net als ze haar dertig euro uit de pinautomaat wil pakken, verschijnt er ineens een man met een pistool achter haar. Ze schrikt zich rot en staat verstijfd van schrik. De dader pakt dan het geld uit de sleuf en gaat er weer vandoor. Via de Statenlaan verder de wijk in.