Overval bij juwelier in Terheijden

Vrijdagmiddag 28 februari, rond 16.00 uur, wordt juwelier Boeren aan de Raadshuisstraat in Terheijden overvallen. Twee overvallers, waarvan eentje met pistool, komen de zaak binnen. Een van de overvallers slaat de vitrines aan diggelen, de tweede loopt door naar kantoor achterin in de zaak. Daar worden 3 medewerkers bedreigd en vastgehouden

De overvallers gaan er daarna met sieraden weer vandoor. Een van de daders droeg een opvallend carnavalsmasker. In een zwarte Volkswagen Golf of Polo vluchten ze richting Wagenberg.

Vragen

Als er mensen zijn die de zwarte Golf of Polo op die vrijdagmiddag 28 februari na 16.00 uur ergens hebben gezien: laat het weten!

Ook informatie over de buit is zeer welkom. Die bestond voornamelijk uit wat ‘lichte sieraden’ genoemd wordt. Kettinkjes, armbandjes en ringen. Niet van heel veel waarde, maar toch wordt het waarschijnlijk te koop aangeboden.

Kort voor de overval werd er naar de juwelier gebeld. Een vrouw informeerde naar de bewakingscamera’s in de zaak. Of er behoefte was aan voorlichting daarover. Een uur later kwamen de overvallers binnen. Wij vragen ons af of er andere juweliers of branchegenoten zijn die ooit soortgelijke telefoontjes hebben gehad. Heeft u ooit zoiets meegemaakt? Vertel het ons.