Brandstichting in Rosmalen

Op donderdag 16 april, tussen 18.30 uur en 23.15 uur, wordt er een geparkeerde auto in de Herman Moerkerklaan in brand gestoken. Op de beelden is te zien dat er een witte Skoda naast gaat staan. De bijrijder legt vervolgens iets brandends op de geparkeerde auto.

Vragen

Wie hangt er uit het raam van de witte Skoda? Waar is die auto nu? Weet u wie er achter deze brandstichting zit? Of misschien heeft u iets gezien en kunt u meer zeggen over de witte Skoda? Iets doorgeven kan via de website en de tiplijn en natuurlijk ook anoniem via 0800 7000!